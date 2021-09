Tina Cipollari, addio al ruolo di opinionista? L’indiscrezione

Tina Cipollari ha intenzione di dire addio al ruolo di opinionista? L'indiscrezione avrebbe a che vedere col suo rapporto con Vincenzo Ferrara.

Tina Cipollari ha intenzione di dire addio al ruolo di opinionista a Uomini e Donne? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente e avrebbe a che vedere anche col suo fidanzato, Vincenzo Ferrara.

Tina Cipollari: l’addio al ruolo di opinionista

Secondo indiscrezioni Tina Cipollari avrebbe deciso di dire addio al suo ruolo da opinionista a Uomini e Donne. La vicenda non ha avuto conferme e, sempre secondo il rumor, la bionda vamp avrebbe messo la parola fine alla sua storia con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara. Proprio per via della sua presunta e recente rottura, Tina avrebbe dunque deciso di tornare nel dating show di Maria De Filippi non in veste di opinionista, quanto piuttosto di dama del trono over.

Sarà vero? Al momento sulla questione tutto tace e lei come sempre ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.

Tina Cipollari e Vincenzo: la relazione

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sono usciti allo scoperto nel 2018, all’indomani dalla rottura tra Tina e il suo ex marito, Kikò Nalli (che nel frattempo ha vissuto un’importante storia con Ambra Lombardo). La relazione tra Tina e il suo nuovo compagno è parsa da subito molto importante e infatti l’opinionista vamp sembrava persino intenzionata a convolare di nuovo a nozze.

I due hanno poi vissuto un breve momento di crisi, e la stessa Tina aveva annunciato il loro addio via social. A seguire, senza fornire spiegazioni, i due erano tornati di nuovo insieme fino a questa nuova, ennesima rottura.

Tina Cipollari: la vita privata

Tina Cipollari è stata sposata per moltissimi anni con l’hair stylist Kikò Nalli, padre dei suoi tre figli. Dopo la fine della loro unione (terminata in maniera pacifica), l’opinionista vamp si è legata al ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, con cui ha sempre mantenuto il massimo riserbo.

I due sono stati paparazzati spesso mentre passeggiavano in compagnia di Giorgio Manetti – anche lui residente a Firenze come il ristoratore – rimasto amico di Tina dopo la sua esperienza a Uomini e Donne. Proprio il Gabbiano si era espresso positivamente sulla liaison tra i due affermando che avrebbe intravisto ottime possibilità per il loro futuro insieme: “Quando Tina è a Firenze ci incontriamo spesso nel ristorante del suo compagno e sono felice che sia nata una bella amicizia anche tra lei e la mia compagna Caterina. Una sera, a cena, le ha detto: “Brava, faccio il tifo per te”, rendendomi felice…”.