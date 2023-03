Tiziano Ferro ha emozionato tutti i suoi follower con un bellissimo post condiviso sui suoi profili social, in occasione della Festa del Papà. Un post toccante, con parole molto profonde, che hanno toccato il cuore di tutti.

Tiziano Ferro, il post per la Festa del Papà: “Padre è colui che infonde protezione”

Tiziano Ferro ha condiviso un post molto emozionante sui suoi profili social, in occasione della Festa del Papà. Il cantante ha emozionato tutti i suoi follower con le sue parole particolarmente toccanti, che lanciano un messaggio molto profondo e significativo. Tiziano Ferro ha condiviso la sua canzone La prima festa del papà, dal testo davvero molto emozionante e profondo. Come didascalia ha scelto delle parole che hanno lasciato il segno, per fare gli auguri a tutti i papà. “Padre è colui che infonde protezione. E in quel presidio trovo tutt’ora conforto, sicurezza, amore solenne. Questa è la lezione che porto dentro, da sempre e per sempre. Auguri, da papà a papà” ha scritto il cantante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

Tiziano Ferro: “Tornare a vivere in Italia? Siamo indietro sui diritti”

Tiziano Ferro ha rilasciato poche settimane fa un’intervista a La Repubblica, in cui ha parlato anche della possibilità di tornare a vivere in Italia. “Siamo indietro su tutto, chi vuole adottare ci mette dieci anni, non è questione di gay o non gay. Fratelli di miei amici vanno in Spagna per darsi un’occasione, non penso solo agli omosessuali, ma anche agli eterosessuali. Si rende complessa la vita di persone che comunque faranno quello che vogliono. Gli italiani non li fermi. Ognuno ha diritto alla propria felicità” ha dichiarato il cantante, parlando della possibilità di adottare un bambino.