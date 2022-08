Tiziano Ferro tra i Big di Sanremo 2023: l’indiscrezione

Tiziano Ferro tornerà a Sanremo 2023 tra i Big in gara alla kermesse? Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo indiscrezioni Tiziano Ferro sarebbe pronto a tornare tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2023.

Tiziano Ferro a Sanremo 2023

Tiziano Ferro tornerà a Sanremo 2023 tra i Big in gara alla kermesse? Secondo un’indiscrezione circolata nelle ultime ore sembra proprio di sì, ma al momento la notizia resta senza conferme.

A novembre è prevista l’uscita di Il mondo è nostro, il nuovo attesissimo album del cantante che, per questo motivo, potrebbe sfruttare forse Sanremo come vetrina. Per adesso il rumor non è stato commentato dal cantante di Latina, ma in tanti tra i suoi fan sperano presto di saperne di più.

La famiglia in America

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente impegnativi per Tiziano Ferro che, oltre ad essersi occupato come sempre dei suoi numerosi impegni di lavoro, si è dedicato appassionatamente ai suoi due bambini, adottati insieme al marito Victor Allen.

Il cantante ha annunciato con gioia il loro arrivo tramite social, dove ha scritto:

“Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra (…) Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres”