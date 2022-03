In Giappone si è spezzata la "Sessho-Seki", la pietra assassina: si tratta di un'antica roccia maledetta che, secondo la leggenda, intrappolava un demone

In Giappone si è spezzata la “Sessho-Seki“, la pietra assassina: si tratta di un’antica roccia maledetta che, secondo la leggenda, intrappolava un demone.

Tokyo, si rompe la pietra assassina: cosa dice la leggenda

La “Sessho-Seki” si è spezzata: l’antica pietra giapponese, che secondo la tradizione orientale è maledetta e in grado di uccidere chiunque la tocchi, ora spaventa i nipponici.

Questa pietra, chiamata anche pietra assassina, era conosciuta per aver trattenuto al suo interno e per secoli e secoli, uno spirito maligno. Il demone ora sarebbe quindi stato liberato e ad ora potrebbe scatenare la sua ira.

Giappone, la leggenda di Tamamo-no-Mae

La leggenda giapponese narra che nella pietra fosse intrappolato il cadavere trasformato di Tamamo-no-Mae, una bellissima donna che fece parte di un complotto organizzato per uccidere l’antico imperatore Toba, regnante del periodo 1107-1123.

Il vero spirito della donna secondo la tradizione sarebbe stato quello di una volpe a nove code.

Cosa accadrà ora alla pietra?

La rottura del masso leggendario non è passata in sordina e in breve ha fatto il giro dei social, con una prima foto condivisa su Twitter da un utente che l’ha commentata scrivendo: “Sento di aver visto qualcosa che non dovrebbe essere visto.” In questo momento, per quanto riguarda il futuro della pietra, l’ipotesi più probabile è che venga riparata per riportarla alla forma originaria.