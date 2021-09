Tommaso Eletti parte col piede sbagliato al GF Vip: lo scivolone con le due opinioniste

Tommaso Eletti ha commesso una clamorosa gaffe nei confronti delle due opinioniste del GF Vip.

L’ex volto di Temptation Island, Tommaso Eletti, è entrato a far parte del cast del GF Vip 6 ma ha già commesso una clamorosa gaffe nei confronti delle due opinioniste del programma.

Tommaso Eletti: lo scivolone sulle due opinioniste

Tommaso Eletti farà il suo ingresso al GF Vip 6 e così, in una diretta social, ha risposto ad alcune domande riguardanti la sua partecipazione allo show.

Quando gli è stato domandato cosa ne pensasse delle due opinioniste del programma (Sonia Bruganelli e Adriana Volpe) l’ex fidanzato di Valentina Nulli Augusti ha commesso però una terribile gaffe: “Non so chi siano”, ha infatti risposto. Oltre ad essere due popolari volti tv (Adriana Volpe è una conduttrice nonché ex volto del GF Vip, mentre Sonia Bruganelli è la moglie di Paolo Bonolis) le due andranno a svolgere il ruolo di opinioniste all’interno dello show e quindi in molti si sarebbero aspettati che almeno Tommaso Eletti si fosse informato su di loro.

Tommaso Eletti: la replica di Sonia Bruganelli

A quanto pare Sonia Bruganelli non avrebbe alcuna simpatia verso il giovane ex volto di Temptation Island, e infatti a proposito di lui avrebbe tuonato: “Lui è famosissimo. Questo è molto famoso. Si chiama Tommaso, c’avrà 16 anni. Lui ha fatto Temptation Island. Lui è il vip con Katia Ricciarelli, è famosissimo. Tra l’altro ha dato un esempio edificantissimo. Sapete che lui stava con una che ha gli anni della madre, era geloso, quindi ha una storia bella e importante.Tante virtù questo ragazzo.

Vorrei conoscere la madre di questo ragazzo, perché sicuramente avrà tanto da dire“.

Tommaso Eletti: la frecciatina di Selvaggia Lucarelli

Anche Selvaggia Lucarelli ha avuto da ridire in merito alla partecipazione di Tommaso Eletti al programma condotto da Alfonso Signorini, specie visti i suoi comportamenti a Temptation Island. “Un personaggio che si è distinto per sessismo, gelosia patologica, senso del controllo, tendenza a svilire e manipolare la fidanzata, premiato con un programma tv e incoronato “vip”.

Poi mi raccomando, siparietti tv su “le donne si trattano bene””, ha dichiarato la giornalista in merito alla partecipazione di Tommaso Eletti al reality show più spiato d’Italia. Lui replicherà? Al momento sui social tutto tace ma sono in tanti a credere che durante la sua partecipazione al programma ci saranno scintille.