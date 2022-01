Tommaso Zorzi cambia casa: “Importanti novità in arrivo”

Tommaso Zorzi sta traslocando in una nuova casa e ha preannunciato importanti novità ai fan.

Tommaso Zorzi ha annunciato importanti novità in arrivo e si è mostrato mentre preparava degli scatoloni contenenti le sue cose insieme al fidanzato, Tommaso Stanzani.

Tommaso Zorzi: il trasloco

Tommaso Zorzi sta traslocando in un nuovo appartamento a Milano e si è mostrato mentre, in compagnia del fidanzato Tommaso Stanzani, preparava degli scatoloni.

I due sono più felici che mai e l’ex vincitore del GF Vip ha annunciato che presto ci saranno importanti novità che lo riguarderanno: “Poi è sempre così nella mia vita, ogni volta che cambio casa si catalizzano delle energie e rivoluzionano tutto, mi arrivano un botto di novità ed è quello che sta succedendo. Quindi tenetevi pronti!”, ha dichiarato, preannunciando che nei prossimi giorni svelerà tutto ai fan attraverso i social. Non è chiaro se il co-conduttore di Drag Race Italia abbia in serbo delle novità per quanto riguarda la carriera o per quanto riguarda l’amore, e pertanto ai suoi fan non resta che attendere.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

Questi ultimi mesi sono stati particolarmente importanti per Tommaso Zorzi che, accanto a Tommaso Stanzani, sembra aver trovato la felicità. I due si sarebbero conosciuti dopo uno scambio di messaggi avvenuto sui social e da quel momento non si sono più detti addio. La coppia ha trascorso insieme le vacanze estive e Tommaso Zorzi ha già presentato il giovane fidanzata ad amici e parenti.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Di recente l’influencer ha anche fatto sapere di aver sentito il suo vecchio amico, Francesco Oppini, con cui negli ultimi mesi si è vociferato che avesse litigato. Al momento i due non si sarebbero ancora rivisti ma in tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di saperne di più sul loro rapporto e su un loro ipotetico incontro. Al momento anche Francesco Oppini ha preferito non rivelare troppo sulla questione.