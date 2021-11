Tommaso Zorzi e Priscilla si scagliano contro Salvo Veneziano: “Omofobo, misogino e no vax”

Dopo il post dell'ex gieffino, Tommaso Zorzi e Priscilla si sono duramente scagliati contro Salvo Veneziano: le parole destinate a far discutere

Qualche giorno fa Salvo Veneziano aveva condiviso sui social una foto di Drag Race Italia, reality show in onda sulla piattaforma streaming Discovery+ e basato sul format del programma Usa RuPaul’s Drag Race. A commento del suddetto scatto, l’ex gieffino aveva scritto: “Bel programma, tutti vestiti a carnevale”, corredando poi il post con diverse emoji che vomitano.

A distanza di qualche giorno ecco dunque giungere la replica di Tommaso Zorzi, giudice dell’iconico show sulle drag queen.

Salvo Veneziano messo sotto torchio dai giudici di Drag Race Italia

Descrivendo quindi sostanzialmente Salvo come un “bifolco ignorante e omofobo“, il vincitore del Gf Vip 5 ha precisato come nel 2021 sia necessario procurarsi un’educazione. “Augurandomi che un giorno uscirai dalle fogne, ti auguro una splendida serata. Ho anche appena visto che sei un no vax…

Quindi ricapitolando: omofobo, misogino (ti squalificarono pure dal GF Vip per questo motivo) e adesso anche no vax. Ci manca solo terrapiattista e vinci un set di pentole”.

Anche la drag queen Priscilla, alias Mariano Gallo, ha espresso il proprio pensiero su Veneziano: “Il pizzaiolo ossigenato è in cerca di visibilità, nemmeno più la famiglia si ricorda chi è questo.

Ridicolo, vuoi un po’ di attenzione? E noi gliela diamo allora”. Salvo, dal canto suo, ha poi pubblicato una Ig Stories rimarcando il proprio punto di vista: