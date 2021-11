Verissimo, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani raccontano la loro storia d’amore

Tommaso Zorzi ha confessato: "È ufficiale, sono fidanzato con Tommy".

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono stati ospiti di Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo. Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip, e Stanzani, ex ballerino del talent Amici, hanno ufficializzato la loro storia d’amore davanti alle telecamere. Tommaso Zorzi ha dichiarato: “È ufficiale, Sono fidanzato con Tommy e questa è la prima e unica intervista di coppia che faremo”.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani ospiti dalla Toffanin

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono stati ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin. Hanno reso nota la loro relazione, spiegando come tutto è iniziato. Zorzi ha raccontato: ” Ci siamo conosciuti dopo un periodo di grande esposizione, io dopo il GF e lui dopo Amici, e quindi di contro siamo molto riservati sulla nostra vita privata. Sono stato io a fare il primo passo, lo avevo visto nel talent di Maria De Filippi”.

Tommaso Zorzi ha proseguito spiegando che quando Stanzani fu invitato come ospite di Silvia Toffanin, lui lasciò un commento sotto il post di Verissimo. “Da quel momento gli ho scritto su Instagram e ci siamo visti a Milano – ha spiegato l’ex vincitore del Gf Vip- E’ partita da subito. A me poi piace corteggiare, sono stato molto galante…”.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: come hanno passato l’estate?

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno trascorso le vacanze estive insieme: “In Puglia, alle Eolie, poi in montagna. Stranamente non abbiamo mai litigato, nemmeno in spazi angusti come sulla barca, e poi ci conoscevamo da pochissimo perché stiamo insieme da soli 6 mesi. Avevo la repulsione a pelle per le coppie mielose e ora mi ci ritrovo dentro…”.