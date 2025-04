Nuovo fidanzato per Tommaso Zorzi? Il bacio in pubblico fa sognare i fan

Tommaso Zorzi ha un nuovo fidanzato? Tutto sull’ultima indiscrezione che vedrebbe l’ex gieffino accanto a una persona speciale.

Tommaso Zorzi e il nuovo fidanzato: il bacio in pubblico che conferma tutto

L’ex gieffino Tommaso Zorzi avrebbe ritrovato l’amore. Il conduttore infatti è stato paparazzato da Chi mentre passeggiava di sera con la cagnolina Gilda al guinzaglio e, accanto a loro, un misterioso ragazzo, il quale ha scambiato poi con Zorzi un bacio davvero appassionato.

Dopo la fine della relazione con Tommaso Stanzani, Zorzi ha quindi un nuovo fidanzato e, viste le effusioni, pare che tra loro vada anche molto bene. Ma, chi è il nuovo compagno del conduttore? Scopriamolo insieme.

Tommaso Zorzi: chi è il nuovo fidanzato?

Come abbiamo appena visto, Tommaso Zorzi ha ritrovato l’amore. L’ex gieffino ha un nuovo fidanzato, ovvero Andrea Consalvo, designer di un noto brand di abbigliamento. Con molta probabilità è stata proprio la moda a far scattare la scintilla, in quanto anche Zorzi è appunto grande appassionato. La loro sembra quindi proprio una coppia vincente! Quindi, dopo la fine della relazione con Tommaso Stanzani per l’ex gieffino è tornato il sereno in amore accanto ad Andrea Consalvo.