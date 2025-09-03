In questa calda fine d’estate il gossip infiamma: una nuova coppia è al centro delle cronache rosa. Tommaso Zorzi ha ritrovato l’amore, ma chi è il nuovo fidanzato?

Tommaso Zorzi innamorato, il nuovo fidanzato è Alex Di Giorgio: baci e coccole a Pantelleria

Tra baci, coccole e momenti di complicità, Tommaso Zorzi è stato paparazzato a Pantelleria in vacanza con il suo nuovo amore.

Il noto influencer e conduttore di Cortesie per gli ospiti su Real Time ha trascorso lo scorso weekend insieme al nuovo fidanzato, il nuotatore Alex Di Giorgio.

Il nuovo amore

Archiviata la frequentazione con un designer di un noto brand di lusso, Tommaso Zorzi sembra aver ritrovato l’amore accanto al nuotatore Alex Di Giorgio. A rivelarlo è il settimanale Chi che ha dedicato la copertina alla nuova coppia, parlando di “passione estiva” e mostrando numerosi scatti dei due mentre si scambiano tenerezze in spiaggia e in acqua. In una delle foto c’è anche un bacio!

Vacanza insieme a Pantelleria

Il giornale di Alfonso Signorini ha rivelato che Zorzi e il nuotatore ormai farebbero coppia fissa. In vacanza insieme a Pantelleria, in Sicilia, infatti, i due hanno mostrato grande complicità.

In realtà tra Zorzi e Di Giorgio ci poteva essere già nel 2020 l’occasione di conoscersi al Grande Fratello Vip. Alex Di Giorgio, però, poi, per motivi personali, non divenne concorrente. A confermare il gossip anche un recente scatto condiviso da Zorzi sui social insieme a Di Giorgio.

L’incontro mancato al Gf Vip

Il magazine Chi ha ricordato il mancato incontro nella casa più spiata d’Italia svelando, però, che tra i due c’erano già stati contatti social. “Già nel 2020, quando Zorzi era nella Casa del GF Vip, si era ipotizzato di far entrare lo sportivo nel gioco per farli conoscere. In seguito c’era stato un contatto social fra i due. Oggi queste immagini dimostrano che c’è voluto tempo, ma poi si sono conosciuti”, si legge su Chi.

Già tempo addietro, però, il campione di nuoto aveva espresso apprezzamenti su Zorzi: “Penso che sia una persona estremamente intelligente e intraprendente. Ha saputo fare della sua personalità un lavoro e questo gli fa onore. Credo che all’interno del GF Vip sia lui che traini tutto il gruppo, creando dinamiche interessanti”. Dopo anni l’amore è sbocciato!