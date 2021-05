Tommaso Zorzi, storia finita con Lorenzo Campi? Gli indizi

Tommaso Zorzi è di nuovo single? Poche settimane fa era stato avvistato con Lorenzo Campi ma la liaison sarebbe già naufragata.

La presunta liaison tra Tommaso Zorzi e Lorenzo Campi è già naufragata? I due erano stati avvistati insieme qualche settimana fa, ma le ultiem affermazioni fatte da Zorzi in diretta tv lascerebbero presagire la fine del rapporto.

Tommaso Zorzi e Lorenzo Campi: storia finita

Quando Tommaso Zorzi è stato avvistato con “il rampollo della Torino che conta” Lorenzo Campi, subito è stata ipotizzata una liaison tra i due e durante lo show dell’influencer, il Punto Z, lo stesso sembrava aver praticamente confermato che tutto procedesse per il meglio per quanto riguarda la sua vita privata. A poche settimane di distanza però, una frase pronunciata da Zorzi a L’Isola dei Famosi avrebbe insospettito i fan riguardo alla presunta fine del rapporto.

Rispondendo ad Andrea Cerioli (che era stato messo difronte alla difficoltà di dover scegliere tra un pacco di biscotti e rivedere la sua fidanzata), Tommaso Zorzi ha affermato: “Io non avrei avuto una scelta, solo i biscotti”. La sua affermazione è la prova che la sua presunta liaison con Lorenzo Campi sia giunta al termine?

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: l’avvistamento

Dopo l’avvistamento con Lorenzo Campi Tommaso Zorzi è stato di nuovo sorpreso per le vie di Milano, ma stavolta in compagnia dell’ex volto di Amici Tommaso Stanzani.

Più volte Zorzi aveva manifestato il suo interesse per il ballerino anche tramite social, e in tanti sono curiosi di sapere se tra i due è successo qualcosa. L’influencer ha preferito non rivelare dettagli o retroscena del suo rapporto con il ballerino e sui social i fan sono alla ricerca d’indizi. La verità in merito alla vicenda prima o poi emergerà?

Tommaso Zorzi e la vita privata

Durante la sua partecipazione al GF Vip Tommaso Zorzi si è più volte definito “sfortunato” in amore. Nonostante negli ultimi tempo si sia sempre definito single, all’influencer sono state attribuite innumerevoli liaison. Oltre ad una liaison con Armando Codemi, Zorzi è stato legato per diverso tempo a Marco Ferrero, alias Iconize, balzato alle cronache per aver finto di aver subito un’aggressione omofoba. Al GF Vip Zorzi ha confessato di essersi infatuato dell’amico e collega Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti. Oggi i due sono in ottimi rapporti e continuano a sentirsi spesso in qualità di amici.