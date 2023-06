Paura in piazza XVIII dicembre a Torino. Intorno alle 10 di giovedì 15 giugno, nella vecchia stazione di Porta Susa è crollata una parte del solaio del tetto. Sul posto vigili del fuoco e sanitari, non è chiaro al momento se ci siano feriti coinvolti.

Crollata parte del solaio

La struttura è in disuso ormai da anni e il progetto di riqualificazione è fermo da tempo. Stando a quanto si apprende dalle dichiarazioni rilasciate dai soccorritori a Fanpage.it, l’allarme è stato lanciato da un gruppo di testimoni di Geova che ogni giorno si ritrova sul marciapiede di fronte alla vecchia stazione. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Torino sono ancora impegnati nei controlli e, nell’attesa che si concludano le operazioni di messa in sicurezza, è stata chiusa anche la stazione del metrò XVIII dicembre. Presenti sul posto un’ambulanza della Croce Rossa e le unità cinofile nell’evenienza (al momento non confermata) di feriti da soccorrere.

Divenuta un rifugio per clochard

Dieci anni or sono dalla chiusura della vecchia stazione di Porta Susa (sostituita dalla nuova). Dieci anni in cui, sempre più cospicuamente, la struttura è stata occupata da persone senzatetto che cercavano riparo per la notte, soprattutto nei mesi invernali.