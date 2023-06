Sa di inverosimile la vicenda accaduta a San Francesco al Campo, piccolo comune della città metropolitana di Torino. Fermato dalla polizia municipale mentre viaggiava contromano in una stradina di paese, un anziano automobilista ha ammesso agli agenti di aver guidato per cinquant’anni senza patente di guida.

Mezzo secolo di guida clandestina

L’uomo, un settantatreenne tenuto d’occhio dagli agenti per la sua condotta reiterata – era solito passare in quel vicolo in senso opposto a quello di marcia perché «poco frequentato» –, all’ennesimo passaggio è stato convocato in comando per un controllo dei documenti. Di fronte alla richiesta degli agenti e all’impossibilità di esibire la patente (mai avuta), l’anziano è stato costretto ad ammettere di non aver mai preso la licenza di guida, raccontando inoltre di aver compiuto indisturbato per circa mezzo secolo tutti i giorni il tragitto da casa a lavoro, e viceversa.

Quella volta che si salvò in corner

Il settantatreenne ha dichiarato nella sua ammissione di colpa che in tutti questi anni solo una volta, risalente a più di dieci anni fa, fu fermato per un controllo e multato perché non aveva (con sé) la patente di guida. Da allora nessun altro intralcio alla sua clandestinità e, se non avesse percorso contromano quella strada, probabilmente non saremmo qui ora a stupirci della sua vicenda.