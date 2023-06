Il piccolo Mirko ricoverato all’ospedale di Torino è morto a causa di un tumore ai polmoni, ma nella mente della famiglia resterà la festa a sopresa organizzata con i supereroi preferiti.

Morto Mirko, il bambino sopreso dai suoi supereori preferiti

Il piccolo Mirko purtroppo non ce l’ha fatta: il bambino di 7 anni ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino è morto a causa di un tumore ai polmoni.

La triste notizia è stata confermata da Franca Fagioli, direttrice del reparto di Oncologia Pediatrica del Regina Margherita di Torino: “Ci spiace moltissimo – ha detto parlando del piccolo paziente – Abbiamo cercato di accompagnare lui e la famiglia in questo doloroso percorso aiutati da molti generosi e sensibili cittadini. Come sempre. Speriamo che la ricerca preclinica e clinica ci permetta di guarire sempre più bambini e adolescenti“.

L’ultima festa con i supereroi

Lo scorso 2 giugno per il bambino era stata organizzata una festa a sorpresa nel piazzale dell’ospedale con ospiti speciali: dopo un appello fatto dai familiari, infatti tantissime persone si sono travestite da supereroi, per esaudire l’ultimo desiderio del piccolo.

Spiderman, Hulk, Capitan America, Ironman e Super Mario: tutti presenti per strappare un ultimo sorriso a Mirko

“Ci siamo organizzati in fretta per rispondere all’appello della mamma per il bambino – aveva raccontato invece una persona travestita da Iron Man – e fa male vedere lui e tanti bambini che non stanno bene. Purtroppo anche questo è un fatto della vita. Noi speriamo di aver portato un sorriso“.