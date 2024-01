Solo qualche giorno fa, aveva iniziato a circolare un video che mostrava un gruppo di ragazzi intento a posizionare un nastro teso ad altezza uomo in mezzo ad una strada di Torino. Il gruppetto, avendo visto un’automobile in avvicinamento, si era celermente allontanato, ma fortunatamente l’incidente è stato solo sfiorato.

Torino, nastro teso tra due pali: cosa è successo

L’uomo alla guida dell’auto, infatti, si è accorto dell’ostacolo ed è sceso dal veicolo per smontare la corda, prima di proseguire per la sua strada. Un uomo, probabilmente posizionato sul terrazzo di una casa vicina, ha filmato tutto l’accaduto e ha poi postato il video online. Da lì sono iniziate le ricerche dei responsabili, tre dei quali subito individuati dai carabinieri. I giovani hanno spiegato di aver agito “Per fare uno scherzo ad un amico“, ma gli agenti hanno capito che non avevano portato a termine la bravata da soli. In totale, infatti, sarebbero 9 i ragazzi coinvolti nel gesto: tutti incensurati e nessuno appartenente ad una baby gang.

Torino, nastro teso tra due pali: le indagini

Nei giorni successivi, anche gli altri responsabili della bravata sono stati fermati dagli agenti: “Abbiamo agito per noia” – si sono giustificati loro. Il gruppo, quella stessa notte, aveva posizionato anche dei grossi cartoni su un’altra strada, sempre con l’intento di ostruire la normale viabilità e avevano teso altre corde. Sono ora stati segnalati al Tribunale dei Minori e i loro cellulari, su cui potrebbero essere presenti dei video importanti per le indagini, sono stati sequestrati.