Un ragazzo di 22 anni è morto investito nella serata dello scorso 15 giugno a Volvera (Torino) intorno alle 23. A investirlo una BMW bianca alla cui guida vi era un giovane di 24 anni rivelatosi in seguito positivo ad alcol e droga. La vittima, Mattia Casazzo (residente a Volvera) era in compagnia della fidanzata 18enne al momento della tragedia. I due stavano attraversando insieme la strada Orbassano, ovvero la provinciale 139: si trovavano in quel momento sulle strisce pedonali, in un’area abitata. La vittima è sbalzata per 40 metri, sotto gli occhi della sua ragazza. La giovane, ferita, è stata trasportata al San Luigi di Orbassano: se l’è cavata con una frattura al braccio.

Positivo ad alcol e droga uccide un ragazzo su strisce: erano amici sui social

Anche il responsabile dell’incidente risulta essere residente a Volvera. Sembra inoltre che lui e la vittima fossero amici su Facebook. Come informa la Repubblica, il 24enne non si sarebbe subito fermato per soccorrere Mattia, ma sarebbe in seguito tornato indietro sul luogo dell’incidente: il 24enne risulta essere illeso ma è stato sottoposto al test dell’alcol e droga risultando positivo.

È stato arrestato

A indagare sulla vicenda sono i carabinieri di None e del nucleo radiomobile di Pinerolo. I militari hanno condotto in caserma e in seguito arrestato il 24enne, che dovrà rispondere all’accusa di omicidio stradale.