Torino, trovato uomo morto in auto in corso Casale

Torino, trovato uomo morto in auto in corso Casale

Torino, trovato uomo morto in auto in corso Casale

A stroncare l'89enne trovato morto in auto a Torino sarebbe stato un improvviso malore

Il pensionato di 89 anni Attilio Serra è stato ritrovato morto nel corso della mattinata di oggi, giovedì 6 Aprile, all’interno della sua automobile. Il pensionato torinese potrebbe essere deceduto a causa di un improvviso malore.

Torino, 89enne ha un malore: trovato morto in auto

Attilio Serra è stato ritrovato senza vita alla guida della propria automobile, una Mercedes S, in corso Casale a Torino, proprio davanti al parco Michelotti, l’ex zoo del capoluogo piemontese. Sul posto sono giunti gli agenti di polizia della città e i medici del 118 che non hanno potuto fare altro se non dichiarare il decesso dell’89enne. Dopo qualche minuto sono arrivati sul luogo anche alcuni parenti dell’anziano signore e l’onoranza funebre.

Si sospetta un malore

Secondo quanto si apprende, è probabile che l’uomo sia deceduto a seguito di un improvviso malore che li ha colto mentre era alla guida della sua automobile. Un dramma che ricorda molto da vicino quanto era accaduto, sempre a Torino, solo qualche settimana fa. In quel caso, la vittima aveva parcheggiato il suo mezzo in corso Racconigi all’angolo con piazza Marmolada, prima di essere colpita da un infarto e spirare all’interno dell’automobile.