Torna a casa Alessandro, il fidanzato di Anna Borsa uccisa dall’ex compagno

Dopo 18 giorni di ricovero in gravi condizioni a seguito di quei colpi di pistola al polmone torna a casa Alessandro, il fidanzato di Anna Borsa

Dopo una lunga degenza torna a casa Alessandro Caccavale, il fidanzato di Anna Borsa, la 30enne uccisa dall’ex compagno nel salone di bellezza dove lavorava. Dopo aver ammazzato Anna Alfredo Erra aveva sparato anche al 38enne salernitano che era sopraggiunto in quel momento, spedendolo all’ospedale con gravi ferite.

Al quotidiano La Città di Salerno Caccavale ha detto: “Sono vivo, ma è come se non lo fossi, ora che Anna non è più con me”.

Alessandro, il fidanzato di Anna Borsa, è a casa

Dopo 18 giorni di degenza all’ospedale Ruggi D’Aragona San Giovanni di Dio Alessandro è con la sua famiglia in quel di Pontecagnano Faiano. Ha spiegato ancora il giovane: “È un miracolo che sia ancora qui a parlar e rivivere nella mia mente quei terribili momenti”.

Lo scorso primo marzo c’era stato il terribile crimine commesso da Alfredo Erra, l’ex compagno di Anna Borsa: l’uomo si era presentato in via Tevere a Pontecagnano, nel salone da parrucchiere dove lavorava la donna, con una pistola: aveva ucciso Anna e sparato diversi colpi alla spalla e ad un polmone di Alessandro che era entrato in quel momento nel salone, spedendolo in terapia intensiva.

Il delitto, la fuga e l’arresto di Erra

Dopo il femminicidio Erra aveva cercato di suicidarsi sparandosi in testa ma si era ferito solo di striscio ed era stato rintracciato in breve tempo dalle forze dell’ordine ai quali aveva confessato il delitto. Il 40enne, già braccato dai carabinieri da un elicottero, era stato fermato da una pattuglia della polizia stradale di Eboli mentre in stato confusionale si trovava nell’area di servizio della stazione di San Mango Piemonte, sull’autostrada A2 del Mediterraneo.