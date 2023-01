Torna la cometa che videro nei cieli i nostri "nonni" Neanderthal

Dalla Terra si appresta a tornare visibile ad occhio nudo la cometa che videro nei cieli i nostri “nonni” Neanderthal assieme ai loro coevi Cro-Magnon.

Come spiega Ansa dopo aver fatto visita alla Terra 50.000 anni fa C/2022 E3 (ZTF) si appresta ad un nuovo passaggio. Esatto, quella cometa dal nome astruso ma ribattezzata con quello dei nostri progenitori era nei cieli terresti 50.000 anni fa al tempo dei Neanderthal.

Torna la cometa dei “nonni” Neanderthal

E adesso sta ritornando la cometa C/2022 E3 (ZTF), ed è “pronta a dare spettacolo nelle prime settimane del nuovo anno”.

Quando? Gli studiosi spiegano che già da fine gennaio “potrebbe diventare visibile a occhio nudo, ma già in questi giorni è nel mirino dei telescopi amatoriali degli astrofili di tutto il mondo”. E in molti si stanno prodigando per fare la foto migliore. Titolo a cui ambisce ad esempio quello dello statunitense Dan Bartlett e pubblicato dalla Nasa: si tratta del “primo a mostrare in dettaglio la vaporosa chioma verde, la coda di ioni e la lunga coda di polveri a ventaglio”.

Minor distanza da noi il primo febbraio

Gli esperti dell’Unione astrofili italiani (Uai)C/2022 E3 (ZTF) spiegano: “È una cometa di lungo periodo che è stata scoperta lo scorso 2 marzo dal Zwicky Transient Facility in California”. E ancora: “L’oggetto era stato inizialmente identificato come un asteroide, ma successive osservazioni hanno poi rivelato che aveva una chioma molto condensata, indicando che si trattava di una cometa”. Il prossimo 12 gennaio la cometa raggiungerà il punto di minima distanza dal Sole.

E il massimo avvicinamento alla Terra da 42 milioni di chilometri? Quello avverrà il primo febbraio 2023.