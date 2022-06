Dopo una sconfitta sul campo del torneo di padel arriva la consolazione in salsa “hot”: baci e palpatine fra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser

Torneo di padel “hot”: baci e palpatine fra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser che approfittano di una occasione “agonistica” per mandare un messaggio del tutto diverso dalle finalità atletiche: il loro rapporto è saldo, fantasioso e pieno di entusiasmo e passione a malapena repressa.

Secondo quanto riferito dagli ultimi lancia dei media specializzati in gossip infatti la coppia gode di “ottima salute” in quanto ad empatia e feeling e gli ultimi eventi lo dimostrerebbero in maniera inequivocabile.

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, il torneo che scotta

Cecilia e il suo Ignazio infatti si sono cimentati con lo sport del momento al Forte Village di Santa Margherita di Pula, nella splendida location di una Sardegna che dopo due anni di pandemia sta esplodendo nel suo mood tradizionale di meta turistica vacanziera per vip.

E il dato è che fra i due la passione è decisamente alle stelle.

Dopo la sconfitta le “palpatine hot”

Si, ma la riprova di questo vento ardente che smuove Cecilia ed Ignazio? Dopo una partita da cui l’influencer è uscita sconfitta arriva il suo fidanzato la consola. E quale metodo migliore per consolare la propria amata con una messaggio che unisce tenerezza e carnalità? Ignazio sembra averlo capito molto bene e concede alla sua Cecilia qualche palpatina hot sul seno.

Lui ride beato e lei commenta, ancor più beata per quelle attenzioni che la distolgono dalla “sconfitta”: “Mi ama”.