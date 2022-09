Francesco Totti è stato avvistato a cena con Noemi e sembra che Ilary non stia vivendo bene la questione.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati avvistati nello stesso ristorante di Terracina – in compagnia di alcuni amici – durante una cena e intanto si vocifera che Ilary Blasi sia triste per come sono andate le cose tra loro.

Totti e Noemi a cena: la reazione di Ilary Blasi

Sono emersi nuovi scoop sull’addio di Totti e Ilary Blasi: l’ex Capitano è stato avvistato in un noto ristorante di Terracina dove – per depistare i paparazzi – è giunta poco dopo anche Noemi Bocchi, ma secondo i rumor in circolazione i due starebbero aspettando che la separazione tra l’ex Capitano e Ilary sia effettiva prima di uscire allo scoperto.

Sempre secondo le indiscrezioni in circolazione Totti potrà dire di aver iniziato la frequentazione da Noemi solo dopo essersi separato da Ilary (con cui sembra che fosse “separato in casa” già da un anno).

Per quanto riguarda la conduttrice invece si vocifera che sia triste (ma che non possa darlo a vedere) per come siano andate le cose con il grande amore della sua vita. I due starebbero cercando il modo di risolvere la separazione con un accordo pacifico e alla conduttrice andrebbe una casa intestata ai figli (dove resterebbe a vivere insieme a loro) e un generoso assegno di mantenimento.

L’estate di Ilary

Dopo aver annunciato l’addio a Totti Ilary Blasi si è spesso mostrata durante le sue vacanze estive e ha cercato di mostrarsi serena e sorridente nonostante ciò che è accaduto tra loro. In un primo momento sembrava che Ilary fosse disposta a recarsi in tv a Verissimo per parlare della separazione da Francesco Totti, ma sembra che questa ipotesi sia sfumata.