Totti e Noemi in Honduras: la lussuoso crociera dopo il Capodanno con i figli

Dopo il Capodanno trascorso a Miami, Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbero partiti per una crociera in Honduras insieme ai figli.

Totti e Noemi in Honduras

Stando alle stories postate da Cristian e Chanel, i figli che Totti ha avuto insieme a Ilary Blasi, l’ex campione e Noemi Bocchi sarebbero partiti con la rispettiva prole proprio per il mar dei Caraibi, dove starebbero trascorrendo del tempo su una lussuosa nave da crociera. I due nei giorni scorsi erano stati avvistati all’aeroporto di Fiumicino, dove si erano imbarcati su un volo diretto a Miami.

La coppia ha scelto di vivere questo periodo di festa lontana dai pettegolezzi che, inevitabilmente, li ha travolti nel Bel Paese. Ormai da mesi Francesco Totti si è deciso a uscire allo scoperto con la sua nuova compagna, con cui ha preso una lussuosa casa insieme a Roma Nord.

Il Capodanno di Ilary Blasi

Anche Ilary Blasi ha deciso di trascorrere il Capodanno all’estero: la conduttrice è partita per Bangkok in compagnia della sua nuova fiamma, l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

I due avrebbero iniziato a frequentarsi solo più di recente e la conduttrice non si è ancora mostrata in pubblico in compagnia dell’imprenditore. Secondo indiscrezioni Ilary avrebbe trovato finalmente la felicità accanto a Bastian e in tanti sono curiosi di saperne di più sulla liaison tra i due.