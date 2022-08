Totti e Noemi: l’incontro segreto al Circeo nel cuore della notte

Francesco Totti avrebbe trascorso una notte al Circeo, nella casa in cui alloggia Noemi Bocchi.

Il settimanale Chi è riuscito ad avvistare Francesco Totti mentre si sarebbe recato nello stabile in cui risiede Noemi Bocchi durante le sue vacanze estive al Circeo.

Totti: la notte al Circeo da Noemi Bocchi

Secondo il settimanale Chi, Francesco Totti si sarebbe recato nel cuore della notte al Circeo, dove sarebbe stato avvistato mentre varcava i cancelli dello stabile in cui si trova Noemi Bocchi, sua presunta nuova fiamma.

I due finora non sono mai stati avvistati insieme nello stesso momento, e sembra chiaro che siano intenzionati a proteggere la loro privacy e quella dei loro figli in un momento tanto delicato. Solo l’11 luglio scorso infatti, l’ex campione e Ilary Blasi hanno annunciato la loro rottura (dopo che alcuni mesi fa erano circolate ipotesi e congetture in merito al presunto tradimento di Totti con Noemi Bocchi).

Per adesso entrambi si sono chiusi nel più totale riserbo e in tanti tra i fan sperano di scoprire presto ulteriori dettagli che hanno portato alla rottura dell’ex calciatore e di sua moglie.

L’intervista di Ilary Blasi

Intanto, sempre secondo indiscrezioni, Ilary Blasi sarebbe intenzionata a rilasciare un’intervista su quanto accaduto tra lei e Francesco Totti. La notizia non è stata ancora confermata e la conduttrice ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui aveva espresso il desiderio di risolvere la separazione in forma strettamente privata.