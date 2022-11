Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno preso casa insieme e vi si sarebbero recati in visita insieme alle loro figlie.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati avvistati da Chi mentre si recavano in visita con le figlie a quello che dovrebbe essere il loro nuovo, lussuoso appartamento.

Francesco Totti e Noemi: la nuova casa

Secondo il settimanale Chi Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbero pronti a compiere il grande passo: i due sono stati avvistati insieme alle loro figlie durante una visita ad un lussuoso stabile tra Roma Nord e il Centro di Roma e dove sembra che abbiano preso in affitto un attico e super attico dove già nei prossimi mesi andranno a vivere insieme.

Nella casa sarebbero presenti numerose stanze così che i loro rispettivi figli possano avere tutto lo spazio necessario per vivere all’interno della Casa nei giorni prestabiliti dal giudice. Al momento i due – che sono usciti allo scoperto solo da alcune settimane – non hanno rotto il silenzio in merito alla vicenda, ma sembra che ci siano stati dei segnali di riavvicinamento anche tra Totti e l’ex moglie, Ilary Blasi.

Le borse

Secondo rumor diventati sempre più insistenti infatti, Francesco Totti avrebbe restituito all’ex moglie Ilary alcune delle lussuose borse che le aveva sottratto in seguito al “furto dei Rolex”. La showgirl, secondo il calciatore, aveva infatti prelevato alcuni oggetti di lusso (tra cui appunto degli orologi) dalla sua cassaforte e non glieli avrebbe più restituiti. Ilary Blasi continua a mantenere il massimo riserbo sulla questione e in tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda.