Totti, il pranzo con la madre e Noemi Bocchi: i dettagli

Francesco Totti si è recato al pranzo per il compleanno di un suo amico a Santa Severa, sul litorale Romano, e al suo seguito erano presenti anche sua madre Fiorella e la fidanzata Noemi Bocchi.

Francesco Totti: la madre e Noemi

Per la prima volta la signora Fiorella, mamma di Francesco Totti, è stata paparazzata da Chi mentre pranzava con suo figlio e la “nuora” Noemi Bocchi con cui, a quanto pare, avrebbe un ottimo rapporto. Durante il pranzo le due si sono scambiate abbracci, sorrisi e gesti complici e la loro complicità sarebbe evidente.

Totti ha iniziato a frequentare Noemi all’indomani dell’addio dalla storica moglie Ilary Blasi, che nel frattempo ha ritrovato la serenità accanto all’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Lei e l’ex marito stanno affrontando una dura causa legata al loro accordo di separazione e, sembra che, oltre a un generoso assegno di mantenimento, Ilary otterrà anche l’uso esclusivo della villa all’Eur dove lei e l’ex calciatore hanno cresciuto i tre figli.

La showgirl è da poco tornata alla conduzione dell’Isola dei Famosi e, durante la prima puntata dello show, ha fatto un inaspettato riferimento al suo ex marito che ha lasciato tutti senza parole. I due non hanno mai parlato pubblicamente delle cause del loro addio.