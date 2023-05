Traduzioni dall’olandese all’italiano e viceversa: come scegliere un buon traduttore?

Come scegliere un traduttore affidabile per delle ottime traduzioni dall’olandese all’italiano, utili per motivi di lavoro e molto altro.

Le traduzioni dall’olandese all’italiano possono essere necessarie per svariate ragioni come motivi di lavoro, di studio, di famiglia oppure medici.

In ogni caso è sempre opportuno contattare un traduttore olandese italiano esperto che possa garantire una traduzione accurata e adatta al contesto.

La traduzione non è una procedura semplice e presenta molte sfide linguistiche e/o culturali come espressioni idiomatiche oppure parole che cambiano significato a seconda del contesto.

È evidente come solo un traduttore esperto possa affrontare queste sfide fornendo traduzioni che mantengono lo stesso tono, stile e terminologia del documento originale.

Vi è poi un altro grande vantaggio nell’affidarsi a un traduttore esperto: la semplificazione delle pratiche burocratiche legate alla traduzione.

Solo un traduttore con grande esperienza può consigliare a ogni cliente l’iter burocratico migliore al fine di sbrigare in tempi ridotti ogni richiesta.

Un traduttore esperto inoltre è in grado di fornire tutti i tipi di traduzione in base al caso specifico con estrema rapidità e precisione: vediamo quali sono le tipologie di traduzioni possibili e quali errori non commettere mai nella scelta di un traduttore.

Le varie tipologie di traduzione: come scegliere quella corretta

Nel settore delle traduzioni è possibile trovare varie tipologie di traduzione in base al documento da tradurre e alle esigenze specifiche del cliente.

La traduzione più comune prende il nome di traduzione certificata in cui è il traduttore stesso che scrive di suo pugno una dichiarazione di conformità: tale dichiarazione non stabilisce alcun obbligo nei confronti del traduttore né vincolo legale né impegno giuridico.

La traduzione giurata o asseverata viene richiesta per evadere pratiche burocratiche in svariati settori e viene rilasciata su richiesta dei destinatari della traduzione previ accordi con un Tribunale. Per ottenere una traduzione giurata – o asseverata – occorre affidarsi a un traduttore regolarmente iscritto alla Camera di Commercio e al CTU – Consulenti Tecnici d’Ufficio.

Infine abbiamo la traduzione legalizzata, anch’essa legata alla figura del traduttore certificato che dopo l’asseverazione richiede l’apposizione del timbro di apostille al documento che quindi avrà piena valenza legale all’estero.

Come capire se un traduttore è affidabile? Ecco cosa guardare

Appare evidente come in moltissimi casi sia necessaria la presenza di un traduttore esperto per evadere molte pratiche di uso comune.

Scegliere una figura professionale per le traduzioni in olandese – e viceversa – significa prestare attenzione a:

1. rapidità nel servizio: molto spesso una traduzione serve per evadere pratiche burocratiche a stretto giro e pertanto bisogna fare attenzione affinché il traduttore possa garantire una consegna rapida entro i tempi concordati;

2. esperienza comprovata del traduttore: cogliere sfumature linguistiche e tradurre con precisione un testo non è da tutti e richiede grande conoscenza della lingua. Un piccolo errore nella traduzione rischia di compromettere le pratiche burocratiche con conseguente perdita di tempo e denaro;

3. gamma dei servizi del traduttore: un traduttore esperto è sempre in grado di fornire traduzioni di ogni genere – certificata, giurata o legalizzata – e in ogni ambito – medico, legale, scolastico, ecc;

4. servizio personalizzato: un servizio di traduzione di alto livello è in grado di venire incontro alle esigenze di ogni cliente offrendo soluzioni flessibili che tengano conto di eventuali richieste particolari o tempistiche stringenti;

5. rispetto dei dati sensibili: tradurre un testo spesso significa entrare in contatto con informazioni e dati altamente sensibili e pertanto è opportuno scegliere una figura professionale che sappia come trattare questi dati evitandone la divulgazione all’esterno;

6. conoscenza dell’ambiente lavorativo: un traduttore certificato con esperienza non è solo in grado di fornire un’ottima traduzione ma riesce anche ad accelerare i processi di asseverazione o legalizzazione perché conosce bene il mondo del Tribunale. Delle carenze di questo tipo rischiano di compromettere seriamente la buona riuscita di una pratica.

Pierangelo Sassi: oltre 25 anni di esperienza come traduttore

Pierangelo Sassi è un traduttore olandese italiano che si occupa di:

● traduzione certificata olandese italiano;

● traduzione giurata olandese italiano (detta anche asseverata);

● traduzione legalizzata olandese italiano.

Sassi vanta oltre 25 anni di servizio alle spalle e può garantire traduzioni ottimali con rapidità e discrezione nel pieno rispetto dei dati sensibili.

I suoi campi di interesse sono variabili e spaziano tra settore finanziario, amministrativo, finanziario, commerciale, fiscale, notarile, medico o tecnico.

Gli anni di esperienza accumulati hanno permesso a Sassi di conoscere alla perfezione l’ambiente burocratico del Tribunale e ciò è un grande punto di forza perché riesce ad evadere le pratiche di traduzione in tempi molto stretti.

Questa esperienza traspare già nella fase di consulenza in cui Sassi cerca di comprendere la tipologia di lavoro da fare e come aiutare il cliente negli step successivi.

Il servizio offerto da questo traduttore è di estrema qualità anche nel post traduzione in quanto i materiali vengono spediti tramite corriere tracciabile.

Oltre a ciò la traduzione viene spedita anche via e-mail in formato PDF per permettere al cliente di visionare subito il lavoro e abbattere i tempi di spedizione.

Se necessiti di una traduzione olandese italiano – e viceversa – allora Pierangelo Sassi potrebbe aiutarti: sono davvero tantissime le recensioni positive scritte per questo professionista.