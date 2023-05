Incidente sulla SS47: traffico in direzione Trento

Incidente sulla SS47: ferito lievemente un ragazzo di 17 anni

Alle prime luci di questa mattina – venerdì 26 maggio – la SS47, in direzione Trento, è stata paralizzata da un incidente stradale. Protagonista un ragazzo di 17 anni che ha avuto un sinistro in moto nei pressi della galleria dei Crozi, in zona Civezzano. Ancora da chiarire la dinamica dell’accduto.

Alle ore 07:24 è scattata la chiamata ai soccorsi, e sul posto si è precipitata un’ambulanza che ha portato il giovane all’ospedale “Santa Chiara” di Trento per maggiori accertamenti. Un incidente da codice giallo, con le condizioni del minorenne alla guida della motocicletta che non dovrebbero destare particolari preoccupazioni.

I problemi alla circolazione: code e rallentamenti

Se la vittima se l’è solo con qualche lieve ferita, diversa invece è stata la sorte per la viabilità stradale. Infatti, l’incidente ha provocato fortissimi disagi alla circolazione: sulla SS47 in ingresso a Trento il traffico si è paralizzato, causando lunghissimi incolonnamenti fino a Pergine.

Forti rallentamenti e code con viabilità a singhiozzo si sono verificati anche lungo la strada dei Crozi.