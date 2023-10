L’anziana donna è stata attaccata dal pitbull nei pressi della sua abitazione in Via Vittorio Emanuele

La tragedia si è consumata a Corana, in provincia di Pavia, nella mattinata di oggi. Enrica Bensi stava camminando lungo Via Vittorio Emanuele, quando il cane è scappato da un cancello e l’ha aggredita.

Anziana attaccata da un pitbull: è morta

Dalle prime ricostruzioni il pitbull è sfuggito al padrone, vicino di casa della donna, uscendo rapidamente dal cancello e azzannando l’anziana alla gola e alle gambe. Enrica Bensi, 86 anni, è svenuta poco dopo per via delle gravi ferite. L’animale, infatti, si sarebbe scagliato su di lei con tanta ferocia da non lasciarle scampo. Immediato l’arrivo dei soccorsi. I sanitari del 118 sono intervenuti con un’ambulanza e un’auto medica, trovando l’ottantaseienne priva di conoscenza. Ogni tentativo di rianimarla è stato inutile, hanno potuto solo constatare il decesso.

Si indaga sulle responsabilità

Oltre all’Agenzia regionale emergenza urgenza, sul posto sono accorsi anche i i carabinieri della Compagnia di Voghera. Ora spetterà alla Procura di Pavia il compito di eseguire eventuali indagini per determinare le dinamiche e le responsabilità dell’accaduto. Sebbene il padre del proprietario del pitbull abbia cercato di separarli, l’anziana ha riportato molteplici ferite, sia alle gambe che alla gola. Dai primi accertamenti sembrerebbe che sia morta dissanguata. Il cane è stato allontanato dal padrone e dovrà essere valutato dal servizio veterinario dell’Ats di Pavia.