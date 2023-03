Tragedia a Monza, 18enne morta durante una festa a casa di amici

Tragedia in Lombardia, a Monza, dove una 18enne è morta durante una festa a casa di amici. Lo scopo adesso è capire se sia morta “durante” o “a causa” della festa in questione e da questo punto di vista la polizia sta indagando sull’evento con superalcolici e forse farmaci. Tutto è ancora allo stato ipotetico ma la tragedia è terribilmente reale. Da quanto si apprende quella ragazza si è addormentata dopo una serata a casa di amici tra superalcolici e, forse, farmaci, e non si è risvegliata più.

18enne morta durante una festa da amici

La notizia è stata diffusa in maniera ufficiale da una una nota della questura di Monza e Brianza. Sono gli uomini del 113 infatti quelli a cui sono affidate le indagini sulla morte di una 18enne, avvenuta lunedì 6 marzo. I media spiegano che una volante è intervenuta in mattina in un’abitazione a Monza. In quella casa stata segnalata la presenza di una ragazza in arresto cardio circolatorio. La giovane è stata soccorsa dal 118 e trasportata a razzo all’ospedale San Gerardo, dove è morta poco dopo.

I superalcolici e l’autopsia sulla salma

La procura di Monza ha delegato come Pg la squadra mobile e gli agenti hanno accertato in storico che la 18enne aveva trascorso la serata in casa di amici, probabilmente “assumendo elevate quantità di superalcolici e forse farmaci”. In casa i poliziotti hanno reperito bottiglie di diversi superalcolici. Sul corpo della vittima è stata intanto eseguita l’autopsia.