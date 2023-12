Il tragico incidente è avvenuto alle 5 di mattina della Vigilia di Natale, quando un’auto è caduta giù da un ponte nei pressi della rotonda di viale Lazio a Palermo.

Palermo, auto precipita da un ponte: un morto e un ferito

Come riportato da PalermoToday, le dinamiche sono ancora da accertare. L’auto si stava dirigendo verso viale Michelangelo, quando è avvenuto il fatale incidente. Alla guida c’era Michelangelo Aruta, un giovane di 22 anni che non è sopravvissuto alla caduta. Con lui un altro ragazzo, di 17 anni, ricoverato in gravissime condizioni in prognosi riservata. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è la possibilità che la vettura transitasse ad una velocità eccessivamente elevata.

L’intervento dei soccorsi

Immediato l’intervento del 118 e della polizia municipale. Nonostante tutti gli sforzi dei sanitari per il guidatore non c’era stato nulla da fare. Il passeggero, invece, è stato estratto a fatica dalle lamiere e trasportato d’urgenza all’ospedale Cervello di Palermo. Per permettere alla polizia si eseguire i rilievi il sottopasso è stato chiuso in entrambe le direzioni e riaperto solamente intorno alle 12 di domenica. Sul caso stanno lavorano gli uomini della sezione infortunistica della polizia municipale, che dovranno cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.