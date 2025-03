Una tragedia si è consumata a Genova nel primo pomeriggio di oggi, qualche minuto prima delle 14:30 in piazza Paolo da Novi, dopo che una palma è caduta sull’asfalto.

Tragedia a Genova: donna muore schiacciata da una palma

Anna Palmieri, presidente del Municipio Medio Levante, competente per piazza Paolo da Novi ha appreso quasi in tempo reale di quanto accaduto. “Mi hanno avvertito i vigli del fuoco, noi avevamo segnalato quella palma di piazza perché molto inclinata, i dirigenti di Aster mi hanno detto era monitorata con dei microchip. Siamo sconvolti da quanto accaduto”. Sul posto è intervenuto anche il vicesindaco facente funzioni Pietro Piciocchi. “Abbiamo sentito un tonfo e ci siamo accorti che sotto era rimasta una persona. Non sappiamo dire se si tratti di una fatalità o di mancata manutenzione ma quella palma era molto inclinata anche se facevano manutenzione” ha raccontato a Primocanale un negoziante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Croce Bianca Genovese, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco. Gli accertamenti sono a carico della polizia locale, giunta insieme alla polizia di Stato. Presente anche il pm Fabrizio Givri.

Chi è la vittima della tragedia

La vittima è una 57enne residente in via Invrea. La donna all’arrivo dei soccorsi si trovava ancora sotto la pianta, per poi essere liberata dai vigili del fuoco, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Vano ogni tentativo di salvarla da parte del personale sanitario.