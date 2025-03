Questa mattina, 12 marzo 2025, c’è stato un incidente mortale sulla tangenziale di Messina direzione Catania, all’interno della galleria San Giovanni. Morto un motociclista di 46 anni.

Incidente mortale a Messina: motociclista perde la vita sulla tangenziale

Incidente mortale questa mattina, 12 marzo 2025, all’interno della galleria San Giovanni sulla tangenziale di Messina direzione Catania. Ha perso la vita un motociclista di 46 anni, deceduto poco dopo essere stato portato dai soccorsi al Pronto Soccorso del Policlinico. Il centauro era apparso subito in gravissime condizioni.

Le dinamiche dell’incidente mortale a Messina

A seguito dell’incidente mortale in cui ha perso al vita un motociclista di 46 anni, si sono formate lunghe code per circa un paio di ore in direzione Catania, tra Messina Centro e Gazzi. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente mortale, c’è da capire se il mezzo a due ruote si è prima scontrato con un’auto o se invece si è trattato di un incidente autonomo. Sulla dinamica stanno attualmente indagando gli agenti della Polstrada di Boccetta.