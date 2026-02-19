Tragedia a Verona, va a trovare la madre di notte: morte entrambe nell’incendio

A Cherubine di Cerea un incendio divampato la sera del 18 febbraio ha causato il decesso di due donne di 93 e 73 anni; i soccorsi non sono riusciti a salvarle e gli accertamenti sono avviati

La sera di mercoledì 18 febbraio la piccola frazione di Cherubine, nel comune di Cerea (Verona), è stata scossa da un grave incendio che ha reso inagibile un’abitazione di via dei Mori e ha provocato la morte di due persone: una donna di 93 anni e sua figlia di 73. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, il Suem 118 e le pattuglie dei Carabinieri; i soccorritori hanno circoscritto le fiamme e messo in sicurezza l’area, mentre il personale sanitario ha constatato il decesso delle due donne.

Le prime verifiche indicano come probabile causa l’intossicazione da fumo, ma le indagini sono ancora in corso.

Intervento e lavoro delle squadre

I residenti hanno dato l’allarme e le squadre dei Vigili del Fuoco, sia del distaccamento locale sia dalla sede centrale, sono arrivate rapidamente. Con l’impiego di autopompe e attrezzature specialistiche i pompieri hanno isolato il rogo e impedito che si estendesse agli edifici vicini. Le forze dell’ordine hanno delimitato la zona per consentire ai periti di operare in sicurezza e avviare i rilievi necessari.

Come si svolgono gli accertamenti

I tecnici stanno conducendo sopralluoghi dettagliati per stabilire il punto di origine e la sequenza degli eventi che hanno alimentato l’incendio. Tra le ipotesi al vaglio ci sono cortocircuiti o malfunzionamenti di apparecchiature elettriche e di sistemi di riscaldamento, ma non si esclude nessuna possibilità fino al completamento degli esami. Sul luogo vengono eseguiti campionamenti, rilievi elettrici e prove strumentali: i risultati delle analisi chimiche e dei test serviranno a confermare o scartare le diverse piste investigative.

Danni strutturali e misure di sicurezza

L’immobile è stato dichiarato parzialmente inagibile e sono previste ulteriori verifiche per valutare l’entità dei danni alla struttura. In questa fase i tecnici si concentrano anche sul contenimento del fumo e sulla stabilizzazione dell’edificio, per evitare rischi ulteriori e preservare le prove utili all’accertamento.

La reazione della comunità

La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra i vicini e in tutta Cerea: molti si sono raccolti intorno alla famiglia per offrire supporto e vicinanza. Le autorità comunali e i servizi sociali stanno predisponendo misure di assistenza per i familiari e valuteranno possibili agevolazioni temporanee per il ricollocamento abitativo, se necessarie.

Prevenzione e raccomandazioni

L’episodio richiama l’attenzione sull’importanza della manutenzione domestica: controlli regolari di impianti elettrici e sistemi di riscaldamento, certificazioni a norma e il corretto uso di prese e prolunghe possono ridurre significativamente i rischi. Gli esperti suggeriscono ispezioni periodiche, mantenere libere le vie di fuga e, quando possibile, dotare le abitazioni di estintori adeguati. Il Comune e le forze dell’ordine continueranno a fornire aggiornamenti non appena saranno disponibili i risultati delle perizie forensi.

Le autorità hanno annunciato che, al termine degli esami tecnici e delle analisi di laboratorio, saranno comunicati gli esiti ufficiali dell’indagine.