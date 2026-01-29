L’ex velina sorprende diventando mora: il bob corto e il castano intenso segnano un’elegante trasformazione e una nuova fase di vita.

Elena Barolo sorprende tutti diventando mora: un cambio look deciso che segna una vera rinascita. Il passaggio dal biondo al castano, accompagnato da un bob corto sofisticato, non è solo una trasformazione estetica, ma un gesto di coraggio e consapevolezza che racconta una nuova fase della sua vita.

Rinascita e coraggio: il significato dietro il look di Elena Barolo

Dietro questo cambio di immagine c’è una scelta consapevole, che va oltre la semplice estetica. Elena Barolo, volto storico di Striscia la Notizia e simbolo di leggerezza e sensualità, utilizza il nuovo taglio e il colore scuro come manifesto di rinascita personale. «Avevo bisogno di guardarmi allo specchio e vedere qualcosa che parlasse del presente», racconta, sottolineando che questa trasformazione rappresenta un modo per riaffermare forza e libertà.

Il chin bob valorizza i lineamenti, conferisce profondità allo sguardo e regala un’eleganza contemporanea che celebra una bellezza più intensa e sofisticata.

“Che trasformazione”, mora è irriconoscibile: il cambio look di Elena Barolo

Per anni il biondo luminoso ha definito l’immagine di Elena Barolo, diventando un vero e proprio tratto distintivo del suo volto. Oggi, però, l’iconica Velina bionda sorprende tutti con un cambio radicale: i capelli si fanno scuri e il look complessivo acquista un’aura nuova, intensa e magnetica. In poche ore, il post che mostra questa trasformazione esplode sui social tra like e commenti, confermando che la scelta di osare ha colpito nel segno.

Il taglio scelto è un bob corto sofisticato, con punte leggermente sfilate e lunghezza fino al mento, ispirato al classico caschetto francese. Raffinato e al contempo audace, il nuovo hairstyle si accompagna a parole semplici ma emblematiche: “Nuovo look, nuova me”. La nuova versione, più matura e consapevole, non passa inosservata, convincendo fan e colleghe del mondo dello spettacolo e guadagnandosi una pioggia di complimenti.