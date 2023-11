Secondo quanto si apprende, Israele avrebbe già comunicato, tramite i suoi funzionari, alle famiglie dei dieci cittadini che oggi verranno liberati da Hamas. La tregua in Medio Oriente è ufficialmente prolungata per altri due giorni, nelle prossime ore potrebbero esserci novità sulle mosse delle parti in causa.

Tregua Israele-Hamas: liberati 10 ostaggi

“Israele ha ricevuto un’altra lista di ostaggi, dieci ostaggi, che potenzialmente, si spera, saranno rilasciati… da Hamas” – così ha raccontato il portavoce Tal Heinrich alla Cnn, parlando di cosa accadrà oggi sul fronte ostaggi nella Striscia di Gaza. Dieci persone, ricordiamo, non è un numero casuale: per ogni gruppo di questa entità che Hamas deciderà di liberare, Israele ha deciso di concedere un ulteriore giorno di tregua da raid e bombardamenti a Gaza.

Tregua Israele-Hamas: nuovi negoziati

Un ruolo fondamentale negli ultimi sviluppi della tregua tra Israele e Hamas è stato svolto senza dubbio dal Qatar. Nella giornata di sabato, l’intervento di Doha era stato importante per definire gli ultimi dettagli dell’accordo e le prossime ore potrebbero essere altrettanto decisive. Una delegazione è partita, infatti, questa mattina da Doha alla volta di Israele: l’obiettivo è quello di riaprire i negoziati per una nuova intesa sulla liberazione degli ostaggi.