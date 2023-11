Siamo ormai al sesto giorno di tregua tra Israele e Hamas e le due forze in campo nella guerra che sta sconvolgendo il Medio Oriente sono sempre più propense a proseguire lo stop ai combattimenti anche oltre al limite ora fissato (domani, 30 novembre). Fonti egiziane confermano che un nuovo accordo sulla tregua dovrebbe essere vicino: da Hamas fanno sapere che si potrebbe proseguire per altri quattro giorni.

Tregua Israele-Hamas: vicino un nuovo accordo

Fonti vicine al movimento islamico confermano la notizia che già da qualche ora stava circolando: Hamas vuole a tutti i costi prolungare la tregua e vorrebbe farlo per almeno altri quattro giorni a partire da domani. Israele, da parte sua, sarebbe invece disposto a proseguire al massimo fino a domenica. L’intesa preliminare, sarebbe comunque già stata raggiunta, secondo quanto riferiscono i media egiziani come ‘Al-Araby Al-Jadeed’.

Tregua Israele-Hamas: la posizione dell’Onu

L’Onu, attraverso la figura del segretario generale Antonio Guterres, ha comunicato la sua soddisfazione per la tregua in Medio Oriente, ma ha specificato che questa mossa non basta: “La tregua a Gaza e’ un passo nella giusta direzione e un raggio di speranza, ma non risolve i problemi chiave, ecco perche’ insistiamo nel chiedere un cessate il fuoco umanitario che porti al rilascio incondizionato e immediato di tutti gli ostaggi, e la consegna effettiva di aiuti umanitari a tutte le persone bisognose“.