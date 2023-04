Trema la terra in Grecia, terremoto di magnitudo 5,4 ad Astypalea

Momenti di panico, danni contenuti ma molta gente che si è riversata in strada e che ha inondato i social con post per sapere cosa fosse successo: trema la terra in Grecia, dove un violento terremoto di magnitudo 5,4 è stato registrato ad Astypalea. Da quanto si apprende in queste ore la forte scossa si è verificata nella tarda serata di mercoledì 26 aprile al largo dell’isola ed è stata distintamente avvertita da molti cittadini.

Grecia, terremoto di magnitudo 5,4

I media specializzati spiegano che quel forte terremoto si è verificato mercoledì sera alle 23:00 al largo dell’isola greca di Astypalea. Secondo l’Istituto di geodinamica dell’Osservatorio di Atene, che ha rilevato il movimento tellurico assieme all’Ingv di Roma, il terremoto ha avuto una magnitudo di 5,2 della scala Richter. Il terremoto si è verificato a una profondità focale di 115,5 km. I dati spiegano poi che l’epicentro del sisma si trova a 29 km a sud dell’isola di Astypalea. Secondo i dati aggiornati poco dopo la magnitudo del terremoto è stata di 5,4 punti.

Chiamate ai centralini e molta paura

Molte persone hanno allertato i centralini di polizia e vigili del fuoco ed hanno dato menzione della scossa sui social. Al momento però non si registrano danni di rilievo a cose ed alcun danno a persone. L’ultimo sisma di rilievo in quel quadrante si era verificato poco tempo fa, nel tardo pomeriggio di venerdì 31 marzo, alle 19:05:17. In quel frangente l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia aveva rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 al largo della Grecia, con epicentro nel Mar Mediterraneo.