Una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito ieri la costa settentrionale dell’Ecuador. L’ipocentro a soli 2 km di profondità, mentre l’epicentro in mare a circa 20 km dalla terra ferma.

Ricordiamo che l’Ecuador si trova in una delle zone geologicamente più attive della Terra. L’ultimo terremoto lo scorso gennaio, di magnitudo 5,7, con epicentro vicino a Duran, nella provincia del Guayas. Non ci furono vittime ma solo tanta paura tra gli abitanti.

Ecuador, violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.3: decine di ferite e gravi danni

Il sisma in Ecuador si è verificato ieri, alle ore 6.44 (ora locale), ovvero ,le 13.44 in Italia. Fortunatamente non risultano vittime, ma sono decine le persone rimaste ferite a seguito della violenta scossa. Si calcolano invece ingenti danni agli edifici, sono circa 800 quelli danneggiati. Le autorità ecuadoriane hanno poi fatto sapere che non sussiste alcun rischio tsunami.