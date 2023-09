I tecnici sono attualmente al lavoro per risolvere il problema in tempi brevi

Una nuova giornata di importanti disagi per tutti i viaggiatori in partenza (per piacere o per lavoro) con le Ferrovie dello Stato: in molti stanno infatti facendo i conti in queste ultime ore con disservizi legati ai sistemi di prenotazione.

Trenitalia: problemi tecnici in tutta Italia, impossibile prenotare biglietti

L’azienda ha informato i suoi clienti riguardo ad un disservizio tecnico in corso presso un fornitore esterno che sta causando grossi problemi ai sistemi di prenotazione e vendita dei biglietti Trenitalia: sono dunque in tantissimi, in giro per lo Stivale, a non essere riusciti ad acquistare i loro titoli di viaggio, e questo vale non solo per il rivenditore online ma anche per tutte le biglietterie fisiche nelle varie stazioni.

La nota di Trenitalia

Alla luce dei problemi tecnici, l’azienda di trasporti si è ritrovata costretta a rilasciare un comunicato ufficiale, spiegando cos’è accaduto e scusandosi con la clientela interessata. Ecco il comunicato:

Il malfunzionamento al sistema centrale impatta su tutte le attività di reservation e ticketing. La vendita dei biglietti in stazione e le biglietterie online di Trenitalia, sul sito e sull’App, non sono funzionanti.

Al momento i tecnici Trenitalia sono al lavoro per risolvere i disguidi nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, l’azienda invita I viaggiatori a tenere monitorati gli aggiornamenti forniti sui suoi canali ufficiali e a prendere in considerazione alternative nel caso in cui avessero necessità di viaggiare a stretto giro.