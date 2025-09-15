Trentino: 15enne in attesa del bus muore travolta da un camion

Tragedia questa mattina, lunedì 15 settembre 2025, in Trentino Alto Adige, dove una ragazza di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un camion mentre aspettava il bus.

Erano circa le 7.15 di questa mattina quando, in Val Rendena, località Giustino in Trentino, una ragazza di 15 anni è stata investita da un camion mentre aspettava l’autobus lungo la strada statale 239.

Le forze dell’ordine stanno ancora indagando per capire l’esatta dinamica dell’incidente stradale, avvenuto a poche centinaia di metri dal centro abitato della Val Rendena.

La studentessa di 15 anni investita da un camion questa mattina presto in Trentino, mentre stava aspettando il bus sulla strada statale 239 per andare a scuola, è morta. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, due ambulanze e l’elisoccorso, per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate dalla studentessa erano infatti troppo gravi ed è deceduta sul luogo del sinistro. Come detto ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, le autorità stanno effettuando tutti i rilievi necessari al fine di stabilire cosa sia successo e accertare eventuali responsabilità.