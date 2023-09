Se siamo troppo spesso abituati a sentire e leggere storie di genitori sin troppo protettivi che non accettano le decisioni delle scuole quando sono contrarie ai propri figli, ciò che è accaduto a Trento rispecchia esattamente l’altra faccia della medaglia. Un bimbo era stato promosso dalla scuola elementare che frequentava nonostante i tanti giorni di assenza dovuti ad alcuni problemi di salute che aveva avuto. Ma papà e mamma non ci stanno: “Nostro figlio dovrebbe ripetere lo stesso anno scolastico per il suo bene” – era la loro singolare richiesta alla scuola.

Trento, la scuola elementare promuove il figlio: ma i genitori si oppongono

In tutto quest’ultimo anno scolastico, l’alunno in questione aveva avuto problemi di salute e spesso non aveva potuto presenziare a scuola insieme ai suoi compagni di classe. Secondo le maestre, però, il bambino era risucito, al suo rientro tra i banchi, a recuperare per quanto possibile il programma tornando al pari con gli altri. Per questo motivo, l’alunno è stato promosso alla classe successiva, ma i genitori non si trovano d’accordo. Papà e mamma, infatti, pensano che il loro figlio debba ripetere lo stesso anno scolastico per mettersi davvero in pari con ciò che avrebbe dovuto imparare.

La richiesta al Tar e la decisione del tribunale

Entro fine mese il Tar dovrà esprimersi in via definitiva sulla vicenda, ma nel frattempo il tribunale ha accolto in via cautelare la richiesta dei genitori. Il bambino è stato trasferito in un altro istituto dove sta ripetendo la stessa classe già fatta lo scorso anno. “I genitori hanno valutato che ripetere l’anno fosse nell’interesse del figlio, in relazione a una pregressa situazione di disagio vissuta da lui nell’anno precedente” – spiega il legale dei genitori. Il Tar si riserva di decidere in via definitiva entro la fine di questo mese.