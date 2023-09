Trovati in casa due gemelli morti di 80 anni: si indaga per omicidio colposo

Gemelli trovati morti in casa: si indaga per omicidio colposo

Due gemelli di 80 anni, Alberto e Giancarlo Stillo, sono stati trovati morti nella loro abitazione. Il decesso sarebbe avvenuto almeno una settimana fa e si indaga per omicidio colposo.

Dall’appartamento di via Licinio Murena, vicino alla stazione della metropolitana Numidio Quadrato, proveniva un forte odore, tanto che la vicina di casa ha deciso di chiamare le forze dell’ordine. La polizia ha trovato i cadaveri di due gemelli di 80 anni, Alberto e Giancarlo Stillo, morti da giorni. Secondo i primi accertamenti, come riportato da Il Messaggero, la morte sarebbe avvenuta a distanza ravvicinata, almeno una settimana fa. Secondo quanto dichiarato dai vicini, i due non uscivano quasi mai. Probabilmente uno dei due è morto prima e l’altro non è riuscito a sopravvivere. L’appartamento si trova sotto sequestro e a fare chiarezza sarà l’autopsia.

Gemelli trovati morti in casa: le indagini

Dopo la segnalazione della vicina di casa, i poliziotti hanno fatto irruzione con i vigili del fuoco nell’appartamento. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ipotesi di reato formulata per effettuare gli accertamenti medico legali necessari e per fare altre verifiche. Gli inquirenti vogliono capire per quale motivo i due gemelli sono morti a poca distanza e se erano stati affidati a qualcuno che avrebbe dovuto prendersi cura di loro.