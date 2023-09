Un bambino di 5 mesi è morto mentre erano in corso le operazioni di sbarco. Sotto shock la madre, minorenne giunta con altri migranti

Un neonato di soli 5 mesi è morto stanotte durante le operazioni di sbarco a Lampedusa, dove la situazione relativa ai migranti è sempre più critica.

Bambino morto a Lampedusa durante lo sbarco dei migranti

Nuovo dramma a Lampedusa, dove un bambino di 5 mesi ha perso la vita in maniera tragica, questa notte intorno alle 4, quando i soccorritori della Guardia Costiera stavano procedendo con le operazioni di sbarco di un gruppo di migranti.

Sono 45 quelli che si trovavano nello stesso barchino della donna minorenne della Guinea, madre del piccolo che ora è sotto shock.

Per lei, la polizia che sta conducendo gli accertamenti, ha chiesto il supporto psicologico.

La salma è stata portata alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana.

Allarmante la situazione dei migranti a Lampedusa

Questa notizia terribile ha come sfondo una situazione critica, quella dei flussi migratori incontrollati a Lampedusa.

Oggi in particolare è stato registrato un record di sbarchi, infatti sono arrivate 70 imbarcazioni in sole 24 ore, per un totale di 4.000 migranti.

L’hotspot è di nuovo al collasso, in modo importante. La capienza di 400 posti è stata ampiamente superata e fra i nuovi ospiti c’è anche la giovane mamma.

Le parole del sindaco sulla situazione migranti a Lampedusa

A sottolineare la gravità delle condizioni nel centro di prima accoglienza di contrada Imbriacola è stato il sindaco della città e le sue parole, che nascondevano un appello verso le altre potenze europee, hanno portato alla risposta del ministro dell’Interno francese Darmanin.

Ha annunciato rinforzi nella lotta alla clandestinità sul fronte italiano, diversamente dalla Germania che con disappunto di Salvini ha sospeso l’accoglienza dei rifugiati.