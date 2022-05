Treviso, 65enne muore per un malore mentre era in bici

Era in sella alla sua bici ed improvvisamente cade a causa di un malore. Così muore Ferdinando Campagnolo. La tragedia è avvenuta in provincia di Treviso.

Un uomo di 65 anni era in sella alla sua bici quando improvvisamente ha perso il controllo di essa a causa di un malore ed è caduto al suolo. Purtroppo il conducente della bici è morto.

Treviso, un 65enne muore per un malore in bici

Ieri, 12 maggio 2022, intorno alle 11:40 circa, come si apprende da TrevisoToday, un ciclista di 65 anni è deceduto mentre pedalava la sua due ruote. La tragedia è avvenuta a Monfumo, per la precisione in via Longon. A dare l’allarme sono stati gli amici che erano con lui. La vittima del malore si chiamava Ferdinando Campagnolo ed era di Mirano, comune del Veneziano.

I soccorsi e la causa del decesso

I soccorsi sono arrivati immediatamente e sia i medici che gli infermieri del Suem di Treviso e di Pieve del Grappa hanno fatto di tutto per rianimare il 65ennne. Nonostante i disperati tentativi, però, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare in decesso del ciclista. Quasi sicuramente a mettere fino alla vita di Ferdinando Campagnolo è stato un infarto fulminante. Oltre al 118, sul luogo della tragedia, sono arrivati anche i carabinieri.