Follia a Maser, paesino in provincia di Treviso, dove una donna è stata accoltellata dal marito al costato e si trova attualmente in condizioni disperate

Marito accoltella la moglie in provincia di Treviso, poi si costituisce

Poco prima delle 11:30 di quest’oggi, domenica 24 settembre, un anziano di 74 anni, ex metalmeccanico in pensione, si è presentato alla caserma dei carabinieri di Cornuda per costituirsi. Ai carabinieri l’uomo ha raccontato di aver aggredito la moglie a colpi di coltello nella loro casa di via Ermenegildo Metti a Maser: alcuni degli inquirenti pensano che quando si è presentato al loro cospetto il responsabile del gesto fosse convinto di avere già ucciso la compagna.

La vittima dell’aggressione è un’ex parrucchiera di 77 anni, non autosufficiente ormai da diverso tempo a causa di un recente ictus.

La donna lotta tra la vita e la morte

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente per cercare di salvare la vita all’anziana. Una volta arrivati sul posto, i militari dell’Arma si sono ritrovati di fronte la donna in condizioni già disperate: l’anziana è stata così raggiunta anche dai membri del Suem che l’hanno trasportata in elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Treviso. Secondo quanto riporta La Stampa la vittima dell’aggressione starebbe ora lottando tra la vita e la morte.