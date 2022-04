Trieste, trovato morto uomo di 54 anni in un appartamento: è giallo

Ancora un'altra tragedia ha scosso la città di Trieste. Un uomo di 54 anni è stato ritrovato senza vita in un appartamento.

È avvolta nel più completo mistero la morte di un uomo che è stato ritrovato in un appartamento a Trieste. Molti infatti per il momento gli elementi legati al decesso dell’uomo sui quali fare luce. Nessuna pista infatti sarebbe esclusa. Sul caso sta indagando la Polizia che è intervenuta sul posto.

Trieste, trovato morto un uomo di 54 anni: il caso è avvolto nel mistero

Stando a quanto si legge dalla testata Today la vittima è un uomo di 54 anni il cui corpo è stato rivenuto in un appartamento situato nella città di Trieste in via Pasquale Rivoltella. Tra gli elementi che hanno attirato l’attenzione degli inquirenti la porta dell’abitazione che sarebbe stata trovata aperta. Ad ogni modo non sarebbe chiara la dinamica del decesso. Proprio riguardo a ciò si attendono ulteriori sviluppi.

Sul decesso dell’uomo non è esclusa per il momento nessuna ipotesi

Nel frattempo sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volante di Trieste, il medico legale e la Polizia Scientifica. Infine sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118. Questi ultimi non hanno tuttavia potuto fare altro se non constatarne il decesso.