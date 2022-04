Tropico presenta il nuovo singolo, “Nuda Sexy Noia”: continua il successo di Davide Petrella

Oggi è una delle firme più ricercate, collaborando con Elisa, Fedez, Cremonini, Jovanotti e tanti altri, e continua anche il suo successo da solista.

Dal 22 aprile Tropico, alias Davide Petrella, torna in radio con un nuovo singolo, “Nuda Sexy Noia”.

Tropico presenta il nuovo singolo, “Nuda Sexy Noia”

Dopo aver firmato la maggior parte delle hit del pop italiano degli ultimi anni, Tropico presenta “Nuda Sexy Noia”, un brano prodotto da Zef, Marz, D-Ross e Startuffo.

“La noia è una roba che non mi posso proprio permettere, non mi prenderà mai.

Una volta mi dissero che per fare musica vera non dovevo stare mai comodo: io c’ho sempre creduto in questa cosa”, ha dichiarato Tropico.

Poi ha confidato: “A me scrivere canzoni serve per tenere in equilibrio la vita. Se dovessi mai lasciarmi trascinare giù dall’abitudine, dalla routine, saprei già cosa aspettarmi dalle mie canzoni. Mi sentirei perso, senza equilibrio. Per questo, mi complico la vita in ogni modo, perché anche se alle volte è meraviglioso lasciarsi tentare dalla noia, non riesco proprio ad accettare delle canzoni mie che non mi indichino una strada nuova per me.

Preferisco una vita d’inferno sempre in giro, senza garanzie, sempre tra facce nuove, che fare delle canzoni che non mi portano nulla”.

A proposito della sua nuova canzone, ha aggiunto: “Nuda Sexy Noia è una canzone che sta sulle relazioni, la cosa che più mi interessa in questo periodo. Ha voglia di vita, senza girarci intorno, come me in questo periodo”.

Tropico è pronto anche per divertirsi nel suo nuovo tour. Il 28 aprile sarà all’Off Topic di Torino e il 29 alla Santeria di Milano. Riprende il 6 maggio al Locomotiv Club di Bologna e il 7 sarà al Monk di Roma, fino a raggiungere la sua città. A Napoli si esibirà al Duel Club, il 12 maggio.

Il successo di Davide Pretella

Davide Petrella è un cantautore napoletano classe 1985. Il suo percorso artistico inizia con la band Le Strisce, quando nel 2008 il successo del claim “Chi cazzo sono le strisce?”, diventato virale, porta il gruppo, con solo due brani all’attivo, a firmare un prestigioso contratto con la Emi Music Italy. Successivamente l’artista intraprende un percorso musicale da solista.

A maggio del 2018 esce “Litigare”, singolo che anticipa l’uscita dell’album omonimo pubblicato a giugno dello stesso anno. Oltre al suo progetto solista, Pretella è uno tra gli autori più richiesti in Italia, firmando alcune delle hit di maggiore successo degli ultimi anni.

A settembre 2019 pubblica il singolo “Non Esiste Amore a Napoli”, per Island Records, il primo tassello del progetto Tropico che viene accolto con grande interesse da pubblico e critica, seguito da Doppler e, nel 2020, da Contro – che vede la partecipazione del rapper CoCo – ed Egotrip.

Il 14 maggio 2021 torna sulle scene e aggiunge un altro tassello a un progetto immaginifico con il nuovo singolo Carlito’s Way: un brano raffinato, interamente scritto e interpretato dal cantautore. Nel luglio 2021 l’artista annuncia la release a settembre del nuovo album “Non esiste amore a Napoli”, anticipato dal singolo “Piazza Garibaldi” feat. FRANCO126. L’album vede la partecipazione di Calcutta, Coez ed Elisa, oltre a FRANCO126.