Trova video di lei nuda, scopre che il marito la drogava e la faceva abusare ...

Dopo la denuncia della donna le indagini della Polizia hanno portato all'arresto del marito e del primo violentatore. Si cercano ora i complici.

L’ombra del caso Gisele Pelicot arriva sino in USA con un caso che lo ricorda in molti aspetti. Una donna vittima di violenze e abusi lo scopre a distanza di mesi e decide di ribellarsi facendola pagare al marito e agli uomini che hanno infierito su di lei senza che lei potesse difendersi. Scopriamo in dettaglio che cosa è accaduto.

La denuncia, un atto di grande coraggio

Il commento sulla vicenda da parte dell’agente dell’FBI, James Egeleston spiega bene la pratica utilizzata dal marito, rara rispetto ai normali casi di violenza sessuale che di solito coinvolgono aggressore e vittima.

Difatti la decisione di drogare la donna per farla violentare da altri uomini non è comune, questo rafforza l’atto di coraggio della donna di denunciare il marito.

Caso in Arizona, due arresti

Il caso in questione è avvenuto in Arizona e le indagini della polizia della cittadina di Gilbert sono iniziate lo scorso 14 dicembre, come riporta Today.it, a seguito delle denunce di una donna che ha scoperto messaggi poco chiari diffusi dal marito online.

Egli infatti agiva sotto falsa identità sul noto social Reddit postando foto e video della moglie senza il consenso diretto della donna. Lei ha ammesso nella denuncia di aver trovato filmati risalenti a novembre 2024 ma secondo le indagini le violenze perpetrate dall’uomo e dai suoi complici sarebbero iniziate nel 2023.

La polizia ad inizio gennaio ha arrestato il marito della donna, accusato di averla drogata e fatta abusare, poche settimane dopo è finito in manette un secondo uomo, Evan Torres di 41 anni, reo di aver abusato della donna nel maggio 2023, la certezza arrivata da una foto che lo ritrae accanto alla donna priva di sensi.

Ora la polizia sta cercando di rintracciare gli altri uomini che hanno preso parte alle violenze nel corso degli anni.