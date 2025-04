Un nuovo episodio di truffa è stato recentemente scoperto a Spoleto, dove un uomo di 37 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver messo in atto un finto incidente stradale. L’indagine, condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. di Spoleto, ha permesso di smascherare il tentativo di frode, evidenziando come l’uomo avesse cercato di ingannare le autorità.

Scoperta la truffa del finto incidente

In seguito a una segnalazione al Numero Unico di Emergenza (N.U.E.), gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti presso l’abitazione di un anziano, che ha riferito di essere stato vittima di una truffa legata a un “falso incidente stradale di un familiare”.

L’86enne ha raccontato agli investigatori di aver ricevuto una telefonata da un uomo che si è presentato come un carabiniere, informandolo che sua figlia era stata arrestata per essere coinvolta in un grave incidente stradale. Il sedicente carabiniere gli ha quindi chiesto di pagare una multa per garantire la sua liberazione.

Durante la conversazione, l’anziano ha creduto di riconoscere la voce della figlia, che, secondo quanto riferito, avrebbe chiesto aiuto telefonicamente, rinforzando ulteriormente la sua convinzione che la storia fosse vera.

A tal proposito, ha consegnato circa 12.000 euro in contante a un uomo che si è presentato come avvocato, il quale si è recato direttamente a casa dell’anziano per ritirare il denaro.

Scoperta la truffa del finto incidente: denunciato un 37enne

Grazie alle indagini condotte dagli agenti, è emerso che, poco prima, un uomo era stato arrestato dalla Stazione Carabinieri di Chiaravalle per una truffa simile verificatasi nella zona di Campello sul Clitunno. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di collegare i due episodi e hanno portato al riconoscimento del truffatore da parte della vittima.

Di conseguenza, il 37enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di truffa. Ora spetterà alle indagini stabilire la sua eventuale colpevolezza o estraneità ai fatti.