Un episodio di truffa al supermercato ha scosso Stezzano nelle ultime ore. Durante la fuga del responsabile, un gesto improvviso di uno dei clienti ha trasformato la scena in un momento di grande tensione, con le autorità subito mobilitate e la comunità in attesa di sviluppi.

Coraggio che costa caro: cliente investito a Stezzano

Un gesto di altruismo è costato molto a un uomo di 55 anni a Stezzano, in provincia di Bergamo. L’uomo, testimone di una truffa al supermercato Italmark, ha cercato di fermare il responsabile durante la fuga, ma è stato travolto dall’auto del truffatore. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII, le sue condizioni restano gravi, con particolare preoccupazione per il trauma cranico riportato nell’incidente.

L’episodio è avvenuto intorno alle 19.45 di lunedì 15 settembre, quando due clienti erano in fila alle casse. Approfittando di un momento di distrazione della cassiera, uno dei clienti avrebbe prelevato 40 euro in più di resto ed è fuggito dal supermercato. L’altro cliente, vedendo la scena, ha deciso di intervenire: ha seguito il truffatore fino all’auto, provando a bloccarne la corsa. Il ladro, invece di fermarsi, ha accelerato, trascinando il 55enne per circa cinquanta metri.

Truffa al supermercato a Stezzano, cliente investito durante la fuga: caccia all’uomo

Dopo l’investimento, il truffatore ha fatto perdere le proprie tracce, mentre sul luogo sono intervenuti carabinieri e soccorsi. I militari hanno effettuato i rilievi e ascoltato testimoni, predisponendo posti di blocco in città e nei comuni limitrofi. La vicenda ha scosso la comunità locale, che ora assiste alla corsa delle forze dell’ordine alla ricerca del responsabile del gesto criminale.